Deltan, que agora depende de Lira, já pediu bloqueio dos bens dele

Para escapar da cassação, aliados do deputado federal Deltan Dallagnol apostam as fichas em uma estratégia que depende de um político

Juliana Braga

Brasília, DF

Para escapar da cassação, aliados do deputado federal Deltan Dallagnol (Pode-PR) apostam as fichas em uma estratégia que depende de um político já denunciado pelo ex-procurador.

Em março de 2017, o então coordenador da Operação Lava Jato denunciou o PP e dez parlamentares e ex-parlamentares, entre eles o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por improbidade administrativa.

Deltan pediu na época e a Justiça Federal do Paraná concedeu o bloqueio de R$ 7,7 milhões de Lira, em valores não corrigidos pela inflação. Ele chegou a dizer que o objetivo não era impedir a atividade político-partidária e, sim, sujeitar todos, ” inclusive poderosos, debaixo da mesma lei”.

O ex-procurador questiona o enquadramento da sua situação à Lei da Ficha Limpa. Depois de receber sinalizações de que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não deve rever sua decisão e de que no STF (Supremo Tribunal Federal) o clima é igualmente hostil, aliados do procurador traçaram a estratégia para incluir na PEC da Anistia um dispositivo para que a perda do mandato tenha de ser corroborada tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Hoje, basta a votação dos deputados.

Deltan, no entanto, é um parlamentar de primeiro mandato e com pouca influência política. Para ter força, a estratégia teria de ser encampada por Lira, sob o argumento de que protegeria as prerrogativas parlamentares, não só salvaria o ex-procurador. As sinalizações também não são animadoras.

Na quarta-feira (17), o presidente da Câmara afirmou que o processo seguiria os trâmites burocráticos normalmente, e que o primeiro passo seria encaminhar para a Corregedoria.