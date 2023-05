Confiança do consumidor cai pelo 4° mês consecutivo

Diego Felix

São Paulo, SP

O índice de confiança do consumidor, monitorado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo), voltou a cair pelo quarto mês consecutivo e ficou abaixo dos 100 pontos em maio, nível considerado pessimista.

A última vez que a pesquisa feita com 1.700 famílias ficou no campo do pessimismo foi em outubro. Segundo a associação, houve queda de 1% na comparação com o mês de abril, porém a confiança do consumidor ficou quase 9% maior do que no levantamento de maio de 2022.

A ACSP avalia que a queda na motivação do consumidor tenha como principal motivo a redução da atividade econômica no país.

No recorte por regiões, Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentaram diminuição na confiança em relação ao mês passado. O Nordeste ficou estável e a região Norte foi a única com os indicadores positivos.

Entre as classes socioeconômicas, houve um pequeno crescimento da confiança nas classes DE e queda nas classes AB e C. A ACSP afirma que a situação financeira foi indicada como um dos principais pontos de deterioração na percepção das famílias, além da falta de segurança em relação à continuidade no emprego.