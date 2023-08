Delgatti diz que Bolsonaro lhe prometeu indulto em caso de prisão

Delgatti assumiu ter expedido o mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Porém, negou ter emitido os 11 alvarás de soltura

Em depoimento prestado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), Walter Delgatti Neto, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, esclareceu várias questões sobre a relação com Zambelli e a invasão ao sistema de Justiça. Ele recebeu a autorização para ficar calado, porém, escolheu responder aos questionamentos, inclusive acerca de Bolsonaro.

Após falar sobre questões pessoais e sua infância, Delgatti contou aos parlamentares como conheceu a deputada Carla Zambelli. “Ela estava saindo de um hotel e eu chegando, em Ribeirão Preto, e eu pedi para tirar uma foto. Conversamos, passei meu telefone, ela anotou o meu, e posteriormente me chamou no WhatsApp”, revelou.

Delgatti assumiu ter expedido o mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Porém, negou ter emitido os 11 alvarás de soltura.

Relação com Bolsonaro

Em outro momento, o hacker afirmou ter tido, em 2022, uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, quando ouviu que o governo já tinha conseguido grampear Alexandre de Moraes. Além disso, ele revelou que o ex-presidente sugeriu que Delgatti “assumisse a autoria” do grampo.

Segundo o hacker, a conversa teria sido intermediada por Zambelli. “Ela pegou um celular que estava com ela, enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo”. Então, uma reunião foi marcada.

Nesse encontro, que aconteceu no Palácio da Alvorada, antes das eleições do ano passado, Bolsonaro teria questionado o hacker se era possível invadir as urnas eletrônicas, com o objetivo de testar a lisura dos equipamentos. O ex-presidente asseguru que concederia um indulto a ele, caso fosse preso ou condenado por essa invasão às urnas.

“A ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal. E como eu estava com o processo da Spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. E foi oferecido no dia.”