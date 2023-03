Delegado acusado de plantar maconha em casa é exonerado em MG

O delegado responde a processo por tráfico de drogas na 4ª Vara de Tóxicos do Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça em Belo Horizonte

Um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais foi exonerado do cargo pelo governador Romeu Zema (Novo) depois de ser flagrado com plantação de maconha em seu apartamento, no bairro Itapoã, região norte de Belo Horizonte.

O flagrante foi feito pela Polícia Militar em agosto de 2019 depois de denúncia anônima. O delegado Felipe Cordeiro, lotado na delegacia de Venda Nova, também na região norte, foi preso à época. O cultivo da erva era feito em vasos, segundo a investigação.

Segundo o advogado Guilherme Van Lopes Ferreira, que atua na defesa do delegado, Felipe Cordeiro seguia trabalhando normalmente até a publicação da exoneração.

“O delegado de polícia, Felipe Cordeiro, foi surpreendido com a publicação de sua demissão, uma vez que não foi devidamente cientificado no processo administrativo da referida decisão. A defesa do delegado irá tomar as medidas jurídicas cabíveis para recorrer da decisão”, diz nota enviada à reportagem.

O delegado responde a processo por tráfico de drogas na 4ª Vara de Tóxicos do Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça em Belo Horizonte.

Em nota à época da prisão, a corporação informou que o delegado foi autuado em flagrante pela Corregedoria por suspeita de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Corregedoria abriu investigação e, no último sábado (4), a exoneração foi publicada no Diário Oficial do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como justificativa foram citados artigos da Lei Orgânica da Polícia Civil que determinam aos agentes da corporação respeito a leis vigentes e normas éticas e proíbe “entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios à moral e aos bons costumes”.

Em nota nesta terça (7), a Polícia Civil explica que o delegado foi colocado em liberdade em 2019 por determinação judicial e que as investigações internas sobre o caso foram concluídas.

“A Corregedoria-Geral da Polícia Civil concluiu o processo administrativo que apurou as infrações disciplinares praticadas pelo ex-servidor.”

LEONARDO AUGUSTO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BELO HORIZONTE, MG