Bolsonaro afirma que joias estão em seu acervo pessoal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta quarta-feira (08), que incorporou ao seu acervo pessoal alguns dos presentes recebidos pelo príncipe da Arábia Saudita em 2021.

Durante entrevista à CNN, o ex-presidente afirma que não há ilegalidade no caso e que ele teria “seguido a lei”. “Segui a lei, como sempre fiz”, disse.

Bolsonaro ainda negou ter recebido os outros presentes retidos na Receita Federal. “Eu não pedi, nem recebi esses outros presentes”, continuou.

Mais cedo, a Polícia Federal afirmou que o ex-presidente teria recebido pessoalmente a segunda caixa de joias trazidas da Arábia Saudita. Nela, havia um relógio, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e um rosário, todos da marca suíça Chopard.

Por mais de um ano, as joias ficaram no cofre do Ministério de Minas e Energia e foi transferido para o acervo da Presidência em 29 de novembro de 2022. Posteriormente, elas foram transferidas para o acervo pessoal do ex-presidente.

Segundo a lei brasileira, presidentes não podem ficar com presentes recebidos durante condição de mandatário da República.