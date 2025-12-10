Defesa de Bolsonaro pede que STF dispense autorização para visitas de Michelle e filhos na PF

São Paulo, 10 – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira, 10, que o Supremo Tribunal Federal (STF) facilite o esquema de visitas a ele na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Os advogados solicitaram que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente sejam cadastrados para acessar a carceragem de segunda a sexta, nos horários permitidos, sem necessidade de autorização prévia do STF.

Se a mudança for admitida, as visitas passarão a ser organizadas administrativamente pela própria Polícia Federal, sem passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal (STF).

Atualmente, a defesa precisa submeter cada pedido de visita ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, e os visitantes só entram com autorização judicial.

Além disso, as visitas são individuais, com duração máxima de 30 minutos, e em dias e horários específicos (apenas às terças e às quintas-feiras, das 9h às 11h). Somente médicos e a defesa têm acesso livre ao ex-presidente.

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, que representam Bolsonaro, afirmam no ofício ao STF que o objetivo da mudança é um “ajuste procedimental” para “facilitar a gestão administrativa das visitas”.

“Caso se considere oportuno, o Peticionante sugere, ainda, que a Diretoria da Superintendência da Polícia Federal seja intimada para informar sobre a viabilidade operacional do referido cadastramento, de modo que se possa adotar o procedimento que melhor se harmonize com as condições da unidade e com as diretrizes deste Juízo”, diz um trecho do pedido.

A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes.

Estadão Conteúdo