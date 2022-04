Defesa comprou R$ 3,5 milhões em próteses penianas

Foram realizados três pregões para a compra das próteses inlfáveis de silicone, com comprimento de 10 a 25 centímetros

Apenas um dia após divulgada a compra de mais de 35 mil comprimidos de viagra, um documento mostra que o Ministério da Defesa aprovou R$ 3,5 milhões para a compra de próteses penianas para o Exército.

Assim como a compra anterior, essa foi denunciada pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) que, junto ao senador Jorge Kajuru (Podemos), levará o caso ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério Público Federal (MPF).

“O questionamento que fazemos é: por que o governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para pagar essas próteses? O povo brasileiro sofre para conseguir medicamentos nas unidades de saúde e um grupo é atendido com próteses caríssimas, de R$ 50 mil a R$ 60 mil a unidade”, disse Vaz.

Segundo o Portal da Transparência e do Painel de Preços do governo, foram realizados três pregões para a compra das próteses inlfáveis de silicone, com comprimento de 10 a 25 centímetros.

No primeiro pregão, realizado no dia 2 de março do ano passado, ocorreu a compra de dez próteses, sendo um valor de R$ 50.149,72 cada. As próteses seriam enviadas para o Hospital Militar de Área de São Paulo, com fornecimento da empresa Boston Scientific do Brasil LTDA.

O segundo ocorreu pouco menos de quatro meses depois, onde foram compradas 20 próteses, no valor de R$ 57.647,65 cada, para o Hospital Militar de Área de Campo Grande (MS). Dessa vez, a empresa fornecedora foi a Quality Comercial de Produtos Médicos Hospitalares LTDA.

O último pregão, no dia 8 de outubro de 2021, comprou 30 próteses, custando R$ 60.716,57 cada, para o Hospital Militar de Área de São Paulo. A empresa ganhadora do processo foi a Lotus Medical Distribuidora e Comércio de Produtos Médicos Eireli.