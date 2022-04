Braga Netto está em ‘repouso ativo’, diz Bolsonaro

Braga Netto deixou a Defesa no último dia 31 para ficar autorizado, pelos prazos definidos pela lei eleitoral, a ser o vice de Bolsonaro na disputa pela reeleição

Ao apresentar ministros presentes em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-titular da Defesa, Walter Braga Netto, hoje alocado como assessor da Presidência, está em “repouso ativo”.

Braga Netto deixou a Defesa no último dia 31 para ficar autorizado, pelos prazos definidos pela lei eleitoral, a ser o vice de Bolsonaro na disputa pela reeleição. Hoje, o general é o nome mais cotado para o posto. Três meses antes do primeiro turno, em 2 de julho, deverá também ser exonerado da assessoria no Planalto.

Na prática, a declaração de Bolsonaro expõe o que se comenta nos corredores da sede do Executivo: Braga Netto deixou a Esplanada para cumprir a lei eleitoral, mas segue com o status de “ministro informal” para aconselhar o presidente.

