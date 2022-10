Datena aparece em coletiva de Bolsonaro no Palácio do Planalto e é ‘confundido’ com segurança

Ele ressaltou que a sua ida ao Palácio Alvorada era de “interesse puramente jornalístico”

José Luiz Datena, 65, esteve em Brasília a convite de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (7). O apresentador do Brasil Urgente, da Band, negou que a visita era uma declaração direta de um apoio a reeleição do presidente no segundo turno das eleições 2022. Ele ressaltou que a sua ida ao Palácio Alvorada era de “interesse puramente jornalístico”.

“Sou jornalista. Não seria ético e nem leal para com a minha empresa que eu assumisse uma posição em um momento como esse. Vim aqui agradecer o presidente pelo que fez por mim”, disse Datena. Só que o apresentador ficou ao lado de Bolsonaro durante a coletiva para a imprensa, e sua presença de óculos escuros e cara fechada, acabou sendo comparada com um segurança do presidente.

Várias internautas brincaram com a situação. Inclusive seu colega de emissora, Milton Neves. ” E o Datenão de segurança ?”. “Fiquei animado vendo o Datena fazendo bico de segurança”, comentou um internauta e outro completou: “Poucos tem o Datena como segurança”.

Datena chegou a ser anunciado como o candidato de Bolsonaro ao Senado por São Paulo. Ficou animado com a corrida política, mas desistiu da candidatura no final de junho. “Repito, gratidão não se pode deixar de lado em momento nenhum, há dois Datenas: o cidadão que ia fazer questão de vir aqui a convite do presidente e o cidadão jornalista que vem aqui com interesse de saber o que o presidente pensa dessa campanha no segundo turno”, completou o apresentador da Band.