Datafolha: Eleitor de Ciro concorda mais com democracia e vê estabilidade na economia

Veja como pensam as pessoas que pretendem votar no pedetista para presidente, segundo pesquisa

Júlia Barbon

Rio De Janeiro, RJ

Os eleitores que pretendem votar em Ciro Gomes (PDT) para presidente são os que mais concordam com o regime democrático, mostra a última pesquisa Datafolha, realizada na semana passada.

Mais de 8 em cada 10 deles acham que essa é a melhor forma de governo, acima da média do eleitorado em geral. Cerca de metade teme uma nova ditadura, índice maior que entre apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e menor que entre apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os adeptos do pedetista também são os que mais preveem estabilidade quando questionados sobre o futuro da economia do Brasil e de sua própria situação financeira. Ciro tem menor adesão entre quem recebe o Auxílio Brasil e outros benefícios do que os dois principais concorrentes.

Veja abaixo o que pensam as pessoas que têm o ex-ministro como primeira opção sobre esses dois temas (democracia e economia), incluídos na rodada mais recente do levantamento, contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado sob o número BR-09404/2022.

Foram 5.744 entrevistados de 16 anos ou mais, incluindo 2.626 eleitores de Lula, 1.799 eleitores de Bolsonaro e 460 eleitores de Ciro. Nesse último grupo, a margem de erro total de dois pontos percentuais sobe para cinco. A amostra dos demais candidatos é muito pequena para a análise.

DEMOCRACIA X DITADURA

A pesquisa aponta que 82% dos eleitores de Ciro acham que “a democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de governo”, contra 75% do total, portanto acima das margens de erro. Outros 9% pensam que “tanto faz” e 5%, que “em certas circunstâncias é melhor uma ditadura”.

Quanto à probabilidade de ocorrer uma nova ditadura no país, eles seguem o eleitorado em geral: 51% não veem nenhuma chance, 24% acreditam que há um pouco de chance e 20%, que há muita chance.

ECONOMIA

Mais de 40% dos apoiadores de Ciro acham que a situação econômica do país e a sua própria vão continuar iguais nos próximos meses, índice acima dos 28% e 31% do eleitorado em geral, respectivamente.

Outros 32% dos seus eleitores são otimistas e dizem acreditar que as coisas vão melhorar no Brasil, contra 48% do total. Já os pessimistas são 22%, ante os 18% gerais.

Menos de um quinto dos que pretendem eleger o ex-governador do Ceará recebem auxílios do governo atualmente, enquanto entre os adeptos de Lula esse índice chega a 31% e entre os de Bolsonaro, 24%.