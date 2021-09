CPI aprova convocação de Luciano Hang e marca data do depoimento

Empresário será ouvido na próxima quarta (29). Comissão também ouvirá mais um representante da Prevent Senior

A CPI da Pandemia aprovou nesta quinta-feira (23) a convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang. O depoimento foi marcado para a próxima quarta (29).

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), ressaltou a importância de ouvir Hang antes que os trabalhos da comissão cheguem ao fim — o prazo limite é novembro, mas deve ser encerrada no início de outubro.

Luciano Hang deve responder sobre a suspeita de que a declaração de óbito da mãe dele, Regina Hang, foi fraudada. É isso que diz um dossiê feito por 15 médicos que afirmam ter trabalhado na Prevent Senior. Em vídeo publicado no Instagram, em 5 de fevereiro, o dono das lojas Havan afirmou que Regina morreu vítima de covid e não foi medicada com ivermectina. O documento, no entanto, alega que a mulher recebeu, sim, o medicamento, além de tratamentos experimentais.

O presidente Omar Aziz (PSD-AM) também falou sobre a relevância do depoimento do bolsonarista. “Ele como um patriota, e que participou ativamente nas discussões de tratamento precoce, com certeza ficará muito feliz em vir aqui à CPI contribuir com a investigação”, declarou Aziz.

Além da convocação de Luciano Hang, foi aprovado também o depoimento da advogada da Prevent Senior, Bruna Morato. A oitiva dela está marcada para a próxima terça (28). Bruna deve ser perguntada sobre o dossiê recebido pela CPI que diz que a Prevent Senior testou hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes e ocultou mortes de vítimas.

“Ela se dispôs a vir à CPI. Será um depoimento esclarecedor para todos nós, até porque o que ficou muito claro ontem no depoimento do diretor da Prevent Senior é que ele transfere todas as responsabilidades à autonomia médica e, em momento algum, ele diz que a direção era responsável por isso”, afirmou Omar Aziz.

A CPI aprovou ainda que seja solicitada à Casa Civil mais informações sore a exoneração de Roberto Dias, ex-ministro de Logística do Ministério da Saúde.