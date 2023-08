Damares Alves inicia capacitação política para mulheres no Nordeste

A senadora do Republicanos foi ovacionada no Maranhão, terra do atual ministro da justiça, Flávio Dino, e ex-governador do estado

Na última sexta-feira (18), a senadora do Republicanos (DF), Damares Alves, promoveu uma capacitação para as mulheres do partido da Região Nordeste. Com o tema “Formando Mulheres Republicanas para o Futuro”, o encontro aconteceu no Palácio do Comércio em Imperatriz, no Maranhão, e contou com a participação de secretárias estaduais e municipais, deputadas da legenda, além de vereadoras e prefeitas.

“Começa a partir de Imperatriz, uma grande onda de mulheres conservadoras. É significativo começar pelo Nordeste, porque a região também é conservadora. Essa onda de mulheres conservadoras vai tomar conta do Brasil. E o nosso convite para as mulheres é: mulher tome partido por você, por sua família e pelo Brasil. O país vai se surpreender com essa onda de mulheres conservadoras que estão sendo treinadas para cuidar do país”, afirmou Damares.

A senadora e secretária nacional do Mulheres Republicanas, Damares Alves, apresentou a campanha nacional de filiação do movimento “Mulher, tome partido”, fez uma explanação sobre sua trajetória na política e promoveu uma roda de debates com as participantes. Ela também ressaltou a importância da pauta de defesa da infância.

“Nós precisamos proteger as crianças do Brasil. Não vamos mais ficar brigando, discutindo. É hora de unidade, de apresentar propostas. Muitas crianças estão em risco no Brasil. Chega de violência contra a criança”, bradou Damares.

No evento, foram apresentadas estratégias para capacitar as republicanas para as eleições municipais do próximo ano, como treinamentos e oficinas, além da apresentação da campanha nacional de filiação “Mulher, tome partido”.

A secretária geral executiva do Mulheres Republicanas Nacional, a advogada Cristiane Britto, apresentou a estrutura do movimento e falou sobre as eleições de 2024.

“O Republicanos investe na capacitação de mulheres e defende sua participação em cargos de direção, além de incentivar para que disputem as eleições para cargos políticos nas esferas municipal, estadual ou federal. Nosso objetivo é alcançar mais mulheres, para que possam participar ativamente da política e assim possam lutar pelas famílias, por elas e pelas próximas gerações”, comentou Britto.