Dados sobre aumento da fome preocupam campanha de Bolsonaro

Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, de acordo com 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar

Juliana Braga7

Dados divulgados nesta semana sobre a fome no Brasil acenderam um alerta na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, de acordo com 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, feito pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) e executado pelo Instituto Vox Populi.

Em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação, segundo dados semelhantes do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) -​a população brasileira então era 27% menor que a de hoje.

De acordo com auxiliares de Bolsonaro, a menos de quatro meses das eleições e com o calendário eleitoral impedindo a concessão de benefícios e o lançamento de programas, o governo está de mãos atadas para reverter um quadro tão grave.

A alternativa será reforçar a linha já adotada pelo presidente de culpar o isolamento social implementado durante a pandemia de coronavírus e empurrar a responsabilidade para governadores e prefeitos. Mas a preocupação resiste, já que uma das marcas do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente, foi o Fome Zero.

Em 2014, o PT afirmou em sua propaganda eleitoral que a então candidata à Presidência Marina Silva (Rede) ia tirar comida do prato dos brasileiros ao dar autonomia ao Banco Central e a estratégia é apontada como um dos principais fatores do derretimento dela nas pesquisas.