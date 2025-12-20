Cumprimento entre Lula e Milei é protocolar e frio, em comparação com abraço em Peña

O cumprimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o seu homólogo argentino, Javier Milei, foi protocolar e até frio, quando comparado com o aceno ao chefe de Estado do Paraguai, Santiago Peña, na 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados neste sábado, 20.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Lula dando um “tapinha no ombro” de Milei ao recebê-lo na Cúpula.

O presidente argentino não sorri. Ao posar para a foto, ambos os chefes de Estado permaneceram distantes um do outro. Por sua vez, os presidentes brasileiro e paraguaio tiraram a foto bem próximos um ao outro, em cumprimento de mãos acompanhado de sorrisos e um abraço lateral. Peña assume no lugar de Lula a Presidência rotativa do Mercosul em janeiro.

Milei é crítico vocal do presidente Lula e aliado da família Bolsonaro. Há duas semanas, compartilhou nas redes sociais postagem sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Nesta semana, causou polêmica ao publicar uma ilustração em que comparava Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa a uma grande favela e os demais países da América do Sul como áreas futuristas.

