UE envia carta a Lula reafirmando desejo de atingir acordo com Mercosul

Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 19, as lideranças da União Europeia reforçaram a intenção de concluir a assinatura do acordo de parceria com o Mercosul em janeiro.

“Gostaríamos de transmitir o nosso firme compromisso de proceder à assinatura do Acordo de Parceria UE-Mercosul e do Acordo Comercial Provisório no início de janeiro,” diz o documento assinado pelos os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A UE lamenta que a assinatura não possa ser realizada durante a cúpula que ocorre neste sábado, 20, em Foz do Iguaçu. O motivo do adiamento reside na “finalização de procedimentos internos necessários no Conselho para autorizar o ato oficial”, explica a carta. Os líderes europeus garantiram, contudo, que estão trabalhando ativamente para concluir essas etapas sem demora

Costa e von der Leyen expressam ainda gratidão pela liderança e compromisso pessoal de Lula com a relação entre os dois blocos. Os acordos são descritos como o alicerce central para o fortalecimento dos laços políticos, econômicos e estratégicos entre as regiões.

Estadão Conteúdo