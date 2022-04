Criador do Patati Patatá filia-se ao Podemos e chama saída de Moro de ‘traição’

Rinaldi diz que admira o ex-magistrado, mas que a situação “se repete com o que já aconteceu lá trás [na saída de Moro do governo de Jair Bolsonaro]”

Mônica Bergamo

O empresário Rinaldi Faria, criador da dupla de palhaços Patati Patatá, filiou-se nesta sexta-feira (1º) ao Podemos, em São Paulo. A presidente nacional do partido, Renata Abreu, estava presente.

Rinaldo, que também é proprietário da emissora de TV Rede Mais Família, diz à reportagem que ainda está tendo conversas para definir uma possível candidatura, mas que “adora um desafio” e que não exclui nenhuma possibilidade.

Sobre a saída do ex-juiz Sergio Moro, que trocou o Podemos pelo União Brasil na quinta (31), Rinaldi afirma que pareceu uma traição. “O partido acreditou nele. [Moro] fez viagens e entrevistas em nome do Podemos. Mas ele abandona a sigla na véspera do término do prazo de filiação, e o partido fica sabendo pela internet.”

Rinaldi diz que admira o ex-magistrado, mas que a situação “se repete com o que já aconteceu lá trás [na saída de Moro do governo de Jair Bolsonaro]”.

Moro decidiu entregar o cargo de ministro da Justiça em abril de 2020 após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Sete meses depois, o ex-juiz da Lava Jato assinou contrato para trabalhar como consultor do braço investigativo da Alvarez & Marsal.

Ele permaneceu prestando consultoria até se filiar ao Podemos com o intuito de disputar a presidência da República.

“O partido ganha com isso [a saída de Moro] porque ele não era um nome para a terceira via porque o país inteiro percebeu essa ‘traição’ feita no passado. O país ganha, e quem sabe eu também”, segue o empresário.