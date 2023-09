CPMI ouve ex-comandante do Comando Militar do Planalto

O general é investigado pelo Ministério Público Militar, que apura se houve falha de planejamento, negligência ou omissão

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) se reúne nesta quinta-feira (14) para ouvir o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que era o comandante do Comando Militar do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, quando vândalos invadiram a Praça dos Três Poderes causando destruição nos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dutra deve explicar aos parlamentares sobre a continuidade dos acampamentos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Os protestantes chegaram logo após o resultado das eleições de 2022, e o local só foi ser removido após os atos antidemocráticos, cerca de dois meses depois.

O general já teve os sigilos telefônico e telemático quebrados pela CPMI.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que também investiga o 8 de janeiro, Dutra disse que não era atribuição de seu comando interferir no acampamento, porque a instalação não atrapalhava o dia a dia do quartel.

Também citou que o Exército não recebeu ordem judicial antes da data dos ataques para desmontar o local.

O general é investigado pelo Ministério Público Militar (MPM), que apura se houve falha de planejamento, negligência ou omissão nos durante o episódio do começo do ano.