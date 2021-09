CPI deve convocar Wagner Rosário antes da entrega do relatório

Eduardo Girão pede há meses a convocação. Omar Aziz chamou Rosário por diversas vezes de “omisso”

A CPI da Pandemia deve convocar o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. A convocação é um pedido antigo do senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Durante a sessão desta quarta-feira (15), Girão citou que a CGU e a Polícia Federal realizaram operações que investigam irregularidades em meio à pandemia. O depoente Marconny Faria confirmou que, em uma das ações, policiais foram até a casa dele.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) se atentou à informação e disse que Rosário tinha conhecimento de irregularidades no Ministério da Saúde desde outubro do ano passado e não agiu a respeito, caracterizando crime de prevaricação. Aziz chamou o ministro por diversas vezes de “omisso”.

A data do depoimento deve ser decidida ainda hoje. Girão pede a marcação da oitiva o mais rápido possível. O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sugeriu que Rosário deponha no mesmo dia do empresário Danilo Trento, que teria ligação com a Precisa Medicamentos.