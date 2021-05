CPI da Covid: governadores deverão ser convocados

Um dos que devem ser chamados é Ibaneis Rocha. Senador quer explicações sobre a operação “Falso Negativo”

A CPI da Covid no Senado vota nesta quarta-feira (26) a convocação de dez governadores para que eles prestem depoimentos sobre ações tomadas em meio à pandemia do novo coronavírus. Um dos convocados deverá ser o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) deverá apresentar, na quarta (26), um requerimento pedindo a convocação de Ibaneis. No documento, ao qual o Jornal de Brasília teve acesso, Vieira espera que o governador dê explicações sobre as supostas fraudes para compra de testes de covid. Em agosto do ano passado, o Ministério Público (MPDFT) e a Polícia Civil (PCDF) realizaram a operação “Falso Negativo”, que culminou na prisão do então secretário de Saúde e de outros membros da pasta.

Veja o requerimento:

DOC-REQ 6512021 – CPIPANDEMIA-20210525 by Jornal de Brasília on Scribd

Além de Ibaneis, devem ser convocados representantes dos governos de Amapa, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Sete prefeitos também estão na mira da CPI e poderão ser ouvidos a partir da próxima semana.

Mais cedo, durante sessão que ouve a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), comentou que aprovará a convocação dos governadores na quarta (26) para provar a aliados do presidente Jair Bolsonaro que a comissão não vai investigar apenas o governo federal. Membros da situação, como o senador Marcos Rogério (DEM-RO), vinham pedindo o chamamento dos representantes de governos.