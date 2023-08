CPI da CLDF aprova convocação do hacker Delgatti

À CPMI, Delgatti assumiu ter tido contato com o ex-presidente Bolsonaro com o objetivo de tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro

Antes de começar com a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que hoje ouve o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, os membros aprovaram a convocação de Walter Delgatti Neto, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, para prestar esclarecimentos a respeito de acontecimentos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

“É crucial colher o depoimento do Sr. Walter Delgatti Neto. Em depoimento à Polícia Federal, o Sr. Delgatti – um hacker que ficou conhecido ao vazar informações relacionadas à Operação Lava Jato – confessou ter sido contratado para invadir as urnas eletrônicas, procurar diálogos comprometedores de autoridades judiciais e inserir um mandado de prisão falso contra o Ministro Alexandre de Moraes em sistema eletrônico do CNJ, crimes que, segundo apurado pela PF, teriam ocorrido entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, ou seja, apenas 2 dias antes dos atos golpistas”, informa a decisão.

À CPMI, Delgatti assumiu na última semana ter tido contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.