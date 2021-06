Congresso cria Frente Parlamentar contra o Custo Brasil

A FPBC será presidida pelo deputado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP) e composta por mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados

O Congresso Nacional lança nesta quarta-feira, 30, às 11h, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo (FPBC). Entre as prioridades, estão as reformas tributária e administrativa. Na pauta entram ainda temas como qualificação profissional, segurança jurídica e infraestrutura. A FPBC será presidida pelo deputado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP) e composta por mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados.

A estratégia é unir forças para melhorar o ambiente de negócios e para permitir que as empresas brasileiras compitam de igual para igual com as concorrentes internacionais. De acordo com estudo do Ministério da Economia em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, o Custo Brasil chega a R$ 1,5 trilhão ou 22% do PIB do país. Este é o valor que as empresas do Brasil gastam a mais que os países da OCDE todos os anos por conta de problemas internos.

“Os recentes movimentos de abertura da economia por parte do governo federal, tornam essa agenda ainda mais urgente, e dessa vez, inadiável. Precisamos evitar a fuga de empresas, de investimentos e impulsionar o desenvolvimento da competitividade, dando condições para que o setor produtivo nacional seja capaz de concorrer com seus competidores globais”, comentou o presidente da FPBC, Alexis Fonteyne.

“O Congresso Nacional tem papel fundamental no desenvolvimento da agenda de reformas estruturantes, e nesse contexto, deputados e senadores são atores centrais nessa discussão que atinge de forma brutal a economia brasileira. E, por este motivo, é de extrema importância que esse debate avance para a arena legislativa”, complementou.

O lançamento vai contar com a participação do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, do presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau Johannpeter, e do secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre Jorge da Costa. O lançamento da frente parlamentar será realizado na CNI das 11h às 12h. Os interessados podem acompanhar as discussões nos canais do Youtube da CNI e da própria Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo.