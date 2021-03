Condenado em Mensalão e Petrolão quer mesmo tratamento dado a Lula

Ex-deputado Pedro Corrêa afirmou que cometeu os mesmos crimes de Lula e que o STF tem dado um “palco eleitoral imenso” ao ex-presidente

Condenado nos escândalos conhecidos como “Mensalão” e “Petrolão”, o ex-deputado Pedro Corrêa declarou que quer ter “o mesmo tratamento dado pelo Supremo” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, Lula recebeu novamente seus direitos políticos, e o STF considerou que o juiz que o condenou, Sergio Moro, foi parcial.

À Rede Nordeste de Rádio, Pedro Corrêa disse que cometeu os mesmos crimes de Lula. “O mesmo crime que eu cometi, que foi de arrecadar para o partido, ele cometeu quando autorizou a todos os partidos de fazem isso. Ele sabia de tudo. O José Dirceu foi o mentor disso, mas tudo isso combinado com Lula. José Dirceu não fazia nada sem que Lula soubesse.”

“Os crimes que ele cometeu estão lá, todo mundo disse. Mas ele participou e sabe que participou. Participou de todas as decisões de mensalão, de Lava Jato. Se alguns partidos usaram o partido não para fazer caixa, para enriquecer, isso é outra conversa. Mas ele sabia de tudo, botou Zé Dirceu para comandar esse processo e sabia de tudo.”

"Se ele é inocente, eu sou tão inocente quanto ele.“ Pedro Corrêa, ex-deputado

Na visão do ex-deputado, Lula está recebendo um “imenso” palco eleitoral. “Ele é um sujeito que sabe falar, é populista e vai crescer cada vez mais”.

“Quero o mesmo tratamento que deram a Lula. E quero que o ministro Barroso resolva minha situação e que não continue com abuso de poder sendo um deus. Senta em cima de um processo, não decide e me deixa numa prisão ilegal […] Eu vou ver agora se entro com um habeas corpus pedindo também a responsabilidade do ministro Roberto Barroso para julgar meu processo“.