Comissão do Senado aprova projeto que contribuiu para redução de acidentes

O projeto aprovado define que caixas de brita serão feitas à beira de rodovias para evitar acidentes graves

A Comissão de Serviços de Infraestrutura, do Senado Federal, aprovou, nesta terça-feira (26), o projeto de lei nº 2773/2022, que altera a lei nº 8987/1995, para definir a instalação de áreas de escape em rodovias localizadas em regiões serranas do país. O objetivo é contribuir para a diminuição de acidentes envolvendo caminhões e ônibus nessas estradas.

O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos), define que caixas de brita serão feitas à beira de rodovias para evitar acidentes graves, com veículos que apresentem problemas no sistema de freio, em descidas muito íngremes e críticas.

“Essas áreas, que absorvem o impacto, proporcionam mais segurança nas rodovias e regiões serranas do país, que são bastantes movimentadas”, explica o parlamentar.

O texto ainda estabelece mais artifícios de segurança, como sinalização e equipamentos instalados ao longo do percurso, acostamentos, contenções e áreas de escape são alguns dos exemplos.

“Além de evitar acidentes, as áreas de escape não interferem no tráfego da rodovia. A maioria dos veículos que utilizam o recurso segue viagem normalmente, sem necessitar de reparos. Trata-se de uma medida simples e pouco onerosa que pode tornar o trânsito nas rodovias mais seguro, eficaz e melhor para todos”, afirmou o senador Mecias.