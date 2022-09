Com nomes como Chico Buarque e Deborah Duprat, juristas, artistas e professores lançam carta em apoio a Ruth Venceremos

Documento foi lido em evento de lançamento que reuniu signatários nesta segunda (19), em Brasília, com a presença da candidata

José Geraldo de Souza Junior, professor da Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), Chico Buarque de Holanda, cantor e compositor, Wagner Barja, ex-diretor do Museu Nacional da República, Deborah Duprat, ex-subprocuradora-geral da República, Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça e subprocurador-geral da República, Marcelo Neves, professor da Faculdade de Direito da UnB, e Valéria Cabral, diretora da Fundação Athos Bulcão, são alguns dos nomes que assinam a “Carta de juristas, professores e artistas em apoio à candidatura de Ruth Venceremos para Deputada Federal – 1361”, lançada oficialmente nesta segunda-feira (19), em Brasília.

O documento conta com mais de 140 assinaturas de juristas, pesquisadores, professores, artistas de diversas áreas, produtores culturais, arquitetos, jornalistas e intelectuais. Deborah Duprat é uma das principais signatárias da carta. Segundo ela, a importância de se reunir tantos nomes reconhecidos e de diversas áreas do direito, do pensamento, da arte e da cultura, “está no ponto de coesão que une esses vários e diversos nomes: a luta pela emancipação e contra todo tipo de dominação”, afirma.

Duprat assinala ainda que Ruth Venceremos como candidata a deputada federal pelo Distrito Federal representa “essa ideia no parlamento brasileiro, pois transita em diversas pautas, racial, LGBTQIA+, reforma agrária, agricultura familiar, educação. Ruth é trânsito, movimento, que são essenciais para criação de utopias” afirma.

Sobre Ruth Venceremos

Ruth Venceremos é a drag queen vivida por Erivan Hilário. Artista, educadora, ativista de direitos humanos, Ruth começou sua trajetória política no Movimentos das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do qual é integrante desde os 13 anos de idade.

Atualmente ela integra a coordenação nacional de educação do movimento. Tem formação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Dirigiu a Escola Nacional Florestan Fernandes, referência em formação pedagógica e política, fundada e mantida pelo MST. Ruth é fundadora do coletivo artístico Distrito Drag, que promove ações formativas para a comunidade LGBTQIA+ e eventos culturais no DF, como o Bloco das Montadas.

Veja abaixo a íntegra da carta e a lista de assinaturas:

Carta de juristas, professores e artistas em apoio à candidatura de Ruth Venceremos para Deputada Federal – 1361

Fiéis aos compromissos de promover a justiça social, os direitos humanos, a educação, a cultura e a democracia, de romper com o racismo e de superar a discriminação de gênero e de orientação sexual, apoiamos a candidatura de Ruth Venceremos à vaga na Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal nas eleições de 2022.

A trajetória de Ruth Venceremos fala por si.

Já na adolescência atuou, em Pernambuco, na alfabetização de jovens e adultos nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, do qual passou a fazer parte com 13 anos. Com muita luta, formou-se em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e concluiu Mestrado em Educação na Unicamp.

Como dirigente nacional do MST, esteve à frente do Setorial de Educação, articulando políticas públicas para as escolas do campo em todos os níveis. Foi uma das precursoras do debate sobre diversidade sexual e de gênero no Movimento, fundando, ao lado de outras companheiras e companheiros, o respectivo Setorial LGBT.

Mesmo em tempos difíceis para o diálogo, Ruth usa a sua habilidade de comunicação para levar as pautas populares e a defesa dos direitos fundamentais a cada vez mais pessoas, promovendo entendimento e soluções coletivas.

Além disso, inscreve as lutas do povo negro e LGBTQIAP+ no programa mais amplo da esquerda por reformas de base e superação das desigualdades socioeconômicas. Essa é uma síntese que identificamos no trabalho cotidiano dessa candidata ao mesmo tempo jovem e experiente.

A nova legislatura exigirá grande compromisso com o resgate civilizatório no nosso país, que retornou a patamares anteriores ao pacto constitucional de 1988. No período da ditadura militar iniciada em 1964 o debate público e as contradições sociais eram silenciados com instrumentos como a tortura e deixavam uma pequena parcela da nossa população em situação confortável para usufruir dos seus privilégios, enquanto avançavam a fome, o analfabetismo e a pobreza. No regime atual, as iniquidades são cobertas por signos racistas e misóginos, pela violência como mediador social e pela defesa ainda mais explícita da morte.

Ruth constrói coletivamente, com afeto e com garra, os laços de solidariedade e empatia dos quais tanto precisamos. Vislumbramos em Ruth Venceremos a capacidade de apresentar ao Parlamento e à sociedade caminhos para a crise ética, política, econômica e social.

Diante disso é que declaramos nosso apoio e confiança nessa candidatura.

Com Ruth, venceremos!

José Geraldo de Souza Junior, Professor da Faculdade de Direito e ex-Reitor da UnB

Chico Buarque de Holanda, Cantor e Compositor

Wagner Barja, ex-Diretor do Museu Nacional da República

Deborah Duprat, Subprocuradora-Geral da República aposentada

Eugênio Aragão, ex-Ministro da Justiça e Subprocurador-Geral da República aposentado

Marcelo Neves, Professor Titular da Faculdade de Direito da UnB

Valéria Cabral, Diretora da Fundação Athos Bulcão

Sérgio Carvalho, Colecionador de Arte, Procurador do Distrito Federal e Advogado

Kenarik Boujikian, Desembargadora aposentada

Alane Luzia da Silva, Advogada

Alessandra Farias Pereira, Advogada

Alessandra Jacobovski, Advogada

Alessandra Terribili, Cantora

Alex Yoshinori Kawakami, Professor do Instituto Federal de Brasília

Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Subprocurador-Geral de República aposentado

Adla Micheline, Assessora jurídica

Amaro Batista, Musicista e Artista Plástico

André Gagliardo, Produtor Cultural

Anne Caroline Vasconcelos Bispo, Musicista e Percussionista

Antônio Escrivão Filho, Professor da Faculdade de Direito da UnB

Antônio João Nocchi Parera, Advogado

Beatriz Vargas, Professora da Faculdade de Direito da UnB

Benedetta Bisol, Professora da Faculdade de Educação da UnB

Bruno Victor, Cineasta

Caetana Juracy R. Silva, Professora da Faculdade de Educação da UnB

Camila Gomes de Lima, Advogada

Camila Portela Alexandre, Advogada

Carlos Eduardo Lemos Chaves, Advogado

Carlos Inácio Prates, Advogado da União

Carol Proner, Jurista

Carolina Tokaski, Jurista e Pesquisadora

Caroline Bahniuk, Professora da Faculdade de Educação da UnB

Catherine Fonseca Coutinho, Advogada

Christus Nóbrega, Artista e Professor do Departamento de Artes Visuais da UnB

Cinara Barbosa, Curadora e Professora do Departamento de Artes Visuais da UnB

Clara Lis Coelho, Advogada

Clarice Aparecida dos Santos, Professora da Licenciatura em Educação do Campo da UnB

Clauder Diniz, Historiador da Arte

Conrado Hubner, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e articulista da Folha de São Paulo

Daiana Dias, Produtora e Diretora do Instituto de Pesquisa e Promoção a Arte e Cultura

Dani Diniz, Advogada

Daniel Sarmento, Advogado e Professor

Danton Camargo, Galerista e Artista Visual

Danusa Marques, Professora do Instituto de Ciência Política da UnB

Diego Rocha, Estilista

Diego Vedovatto, Advogado

Diene Ellen Tavares Silva, Professora do Instituto Federal de Brasília

Douglas Zaidan, Procurador-Federal

Edemir Henrique Batista, Advogado

Elias Vieira de Oliveira, Professor do Instituto Federal de Brasília

Elizabeth Maria Mamede da Costa, Professor da Faculdade UnB Planaltina

Emanuel Ramalho, Advogado

Érika Lula de Medeiros, Advogada

Evandro Pisa Duarte, Professor da Faculdade de Direito da UnB

Felipe Canova Gonçalves, Professor da Licenciatura em Educação do Campo da UnB

Fernando Nascimento dos Santos, Advogado Público e Professor

Flávia Biroli, Professora do Instituto de Ciência Política da UnB

Flávio Luiz Wenceslau Biriba Dos Santos, Procurador da Fazenda Nacional

Gabriel Dário Matos, Advogado

Gê Orthof, Artista e Professor do Departamento de Artes Visuais da UnB

Gero Tavares, Arquiteto e Produtor Cultural

Glaucia Melasso Garcia de Carvalho, Professora do Instituto Federal de Brasília

Gustavo Miranda Coutinho, Advogado

Ilvan Medeiros Lustosa Junior, Professor do Instituto Federal de Brasília

Jean Keiji Uema, Mestre em Direito Constitucional

João Paulo de Faria Santos, Advogado da União, ex-Consultor Jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário

Joelma Melo de Sousa, Mestre em Direito

Joheber Duarte, Diretor Artístico

João Marcelo Arantes, Advogado

José Sobreiro Filho, Professor do Departamento de Geografia da UnB

Jucimara Garcia Morais, Advogada

Juliana de Paula Batista, Advogada

Juliana Gomes Miranda, Advogada

Juliana Rochet, Professora da Licenciatura em Educação do Campo da UnB

Júlio César Donizete Santos de Souza, Advogado

Junior Fideles, Procurador Federal

Kelvya Louzeiro de Souza, Advogado

Leonardo Santana, Advogado

Lucas Cravo de Oliveira, Advogado

Luciana Pivato, Advogada

Luis Antonio Pasquetti, Professor da Faculdade UnB Planaltina

Luis Gustavo Magnata, Advogado

Manoel Lauro Volkmer de Castilho, Desembargador aposentado

Manuela Paes Landim, Advogada

Marcilene Aparecida Ferreira, Advogada

Maria do Carmo Couto , Historiadora da Arte e Professora do Departamento de Artes Visuais da UnB

Maria Rita Reis, Procuradora-Federal

Mario Gisi, Subprocurador-Geral da República aposentado

Marx Lamare, Produtor Cultural e Professor do Governo do Distrito Federal

Mauro Menezes, Advogado

Michelly Ferreira Monteiro Elias, Professora do Departamento de Serviço Social da UnB

Nathan Carvalho Pinheiro, Professor da Licenciatura em Educação do Campo da UnB

Ney Strozake, Advogado

Nicolas Nascimento, Advogado

Patrícia da Silva, Advogada

Patrícia Neves, Percursionista

Pedro Henrique Isaac Silva, Professor do Instituto Federal de Brasília

Pikineia, Drag Queen

Rafael Capello, Beauty Artist

Rafael Modesto, Advogado

Renata Dutra, Professora da Faculdade de Direito da UnB

Ricardo Britto Pereira, Subprocurador-Geral do Trabalho aposentado e Professor

Roberta Amanajas, Professora do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa

Roberta Lima Barreto Monteiro, Jurista

Rodolfo Cabral, Procurador-Federal

Rodrigo Camargo, Advogado

Rodrigo Lentz, Advogado e Professor do Instituto de Ciência Política da UnB

Rodrigo Mesquita, Advogado

Rogério Dornelles, Ator

Romildo Nascimento, Estilista

Rosane Cavalcante de Souza, Professora do Instituto Federal de Brasília aposentada

Sancler Diógenes, Visagista

Sílvia Souza, Advogada

Simone Aparecida Lisniowski, Professora da Faculdade de Educação da UnB

Sônia Maria Alves da Costa, Advogada

Talita Dias Rampim, Professora da Faculdade de Direito da UnB

Tássio Cunha, Professor do Instituto Federal de Brasília

Tatiana Fernandez, Artista e Professora do Departamento de Artes Visuais da UnB

Tédney Moreira da Silva, Advogado e Professor Universitário

Thiago Sabino, Artista Visual

Thiago Sebastiano de Melo, Professor do Centro de Excelência em Turismo da UnB

Thiago Wender Silva Ferreira, Advogado

Tobias Morato, Advogado da União

Tuca, Videomaker

Vicente de Paulo Borges Virgolino da Silva, Professor do Instituto Federal de Brasília

Vinícius Pereira Gonçalves, Professor da Faculdade de Tecnologia da UnB

Viviane Evangelista Abreu, Professora do Instituto Federal de Brasília

Wanja Carvalho, Advogada

Wesley da Silva Oliveira, Professor do Instituto Federal de Brasília