Com 25,83% apurado, Bolsonaro tem 47,74%, Lula 43,49% e Simone 4,54%, diz TSE

Com 25,83% das urnas apuradas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47,74% dos votos. Em segundo lugar está o candidato do PT à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 43,49%. A candidata do MDB, Simone Tebet vem na terceira colocação, com 4,54% dos votos. Ciro Gomes (PDT) tem 3,04%. Felipe DÁvila (Novo) está com 0,50% e Soraya Thronicke (União), 0,50%.



Estadão Conteúdo