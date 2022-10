Ministros do STF e presidente do Senado acompanham totalização dos votos no TSE

Os ministros se juntam aos outros três colegas da Corte que integram o TSE, para acompanhar a apuração dos votos das Eleições de 2022

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, já está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar a totalização de votos deste primeiro turno. Também já estão na sede do TSE, em Brasília, os ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux.

Os ministros se juntam aos outros três colegas da Corte que integram o TSE, Alexandre de Moraes, que preside a Justiça Eleitoral, o vice, Ricardo Lewandowski, e Cármen Lúcia.

Também foram chamados e já se encontram no local os presidentes do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Moraes convidou autoridades para acompanhar a apuração deste primeiro turno in loco no tribunal, formando uma espécie de “gabinete de crise preventivo” contra ataques ao sistema eleitoral, que foram intensificados na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro.

Os votos são computados na sala de totalização, rotineiramente chamada por Bolsonaro de “sala secreta”, embora seja toda de vidro. Moraes esteve no local, acompanhado de Weber, antes do início da apuração, às 17h.



