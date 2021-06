A investigação havia sido instaurada a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que entendeu ser ilegal o documento produzido pelo Coaf

Camila Mattoso

São Paulo, SP

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito aberto para apurar possíveis irregularidades na produção de um relatório pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre transações suspeitas de Frederick Wassef, advogado e amigo de Jair Bolsonaro e de sua família.

Para o MPF, o Coaf apenas produziu e enviou o documento para órgãos de fiscalização seguindo critérios técnicos e de forma impessoal após receber 34 comunicações de transações atípicas do advogado. As comunicações partiram do BTG Pactual, Caixa, Itaú, Bradesco e de duas corretoras de câmbio.

Como mostrou o Painel, a investigação havia sido instaurada a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que entendeu ser ilegal o documento produzido pelo Coaf. “Como se pode observar, não houve quebra indevida de sigilo bancário ou fiscal, tão pouco vazamento indevido de informações praticados por agentes do Coaf uma vez que o RIF foi produzido de acordo com as normas de regência e com esteio em com esteio em comunicações prestadas por variadas instituições financeiras”, diz o MPF.

As informações são da Folhapress