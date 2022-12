Cláudio Castro conta com prescrição de crimes para nomear ex-deputado para secretaria

Cláudio Castro (PL), conta com a prescrição dos crimes pelos quais Washington Reis (MDB) foi condenado para nomeá-lo sem risco de prisão

GUILHERME SETO

RIO DE JANEIRO, RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), conta com a prescrição dos crimes pelos quais Washington Reis (MDB) foi condenado para nomeá-lo sem risco de prisão do futuro secretário.

Reis está cotado para assumir a Secretaria de Transporte, que deve ser reforçada com capacidade de tocar as próprias obras.

O ex-deputado foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a sete anos, dois meses e 15 dias de prisão por danos ambientais em unidade de conservação e parcelamento irregular do solo entre 2005 e 2009.

A sentença foi decidida pelo STF em 2016 e confirmada outras duas vezes, a última em agosto. A defesa do futuro secretário apresentou embargo infringente à última confirmação da condenação, a ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso.

O objetivo é ganhar tempo e garantir a prescrição dos crimes.

Reis chegou a ser registrado como candidato a vice de Castro, mas substituído após a rejeição na Justiça Eleitoral em razão da condenação.