Ciro Nogueira, Lira, Pacheco e Toffoli se reúnem para falar de equilíbrio entre Poderes

O evento, que vai acontecer em São Paulo, também terá a presença de nomes como Isaac Sidney, presidente da Febraban

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Dias Toffoli se reúnem nesta sexta (19) para falar do equilíbrio dos Três Poderes.

O debate vai acontecer em um dos painéis de um seminário do grupo Esfera Brasil, lançado pelo empresário João Camargo, que promove encontros entre representantes dos setores público e privado.

O evento, que vai acontecer em São Paulo, também terá a presença de nomes como Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Robson Andrade, da CNI.