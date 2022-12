Ciro Nogueira é exonerado da Casa Civil

Exoneração ocorre a dois dias do fim do mandato de Bolsonaro

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi exonerado nesta sexta-feira (30). O próprio Ciro quem pediu para deixar o cargo.

O pedido de Ciro Nogueira vem dois dias antes do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. A exoneração ocorreria naturalmente na passagem de um governo para outro.

Além de Ciro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Duarte Ferreira, também deixou o cargo. Neste caso, no entanto, a exoneração não foi a pedido.

As medidas constam no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30).