Ciro Gomes é uma das opções do União Brasil em 2022, diz prefeito de Salvador e aliado de ACM Neto

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), disse nesta quarta-feira (27) que o União Brasil, partido em processo de formação a partir da fusão de DEM e PSL, considera apoiar Ciro Gomes (PDT-CE) como candidato à Presidência em 2022, caso não lance uma candidatura própria.



Reis é aliado de ACM Neto, presidente do DEM, que disse nesta terça (26) que votou no pedetista nas eleições de 2002. “Em 2022, o objetivo maior é ter uma candidatura própria. O ex-prefeito [ACM Neto] também disse isso, na presença de Ciro Gomes, que é parte interessada em ter esse apoio. Ter uma candidatura própria é conseguir ter um nome que reúna o sentimento da população e que possa ser essa caixa de ressonância. Se não for possível, nós vamos ver qual o posicionamento. E o ex-governador, ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes é uma das opções, dentre outras que existem”, disse Reis durante entrevista coletiva sobre o programa Salvador Solar.



Reis afirmou que a definição da estratégia do União Brasil deve sair no início do segundo semestre de 2022. “Até lá temos um primeiro período, até abril, de fortalecimento do partido, de trazer candidatos a governador, senador, deputado, montar um palanque regional em cada estado. A partir daí, fortalecendo o partido, dando condições para uma candidatura própria”, disse.



“‘Temos esse nome? Não temos?’. Então iniciamos as conversas. De abril até agosto, quando ocorrem as convenções, o partido vai adotar um posicionamento”, completou. Nesta quarta, como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Ciro também teceu elogios a ACM, afirmando que ele é uma das principais lideranças políticas do país.



Disse, ainda, que ele se revelou um administrador “extraordinário” quando esteve à frente da prefeitura da capital baiana. “Salvador ficou ainda mais formosa, bela e habitável”, afirmou o pedetista durante a live.