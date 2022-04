Ciro Gomes ataca Lula e sugere debate

O pedetista reagia a um vídeo em que Lula falava com petroleiros e dizia que defenderia a soberania da Petrobras

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), usou suas redes sociais para sugerir um debate com o ex-presidente Lula (PT). O pedetista reagia a um vídeo em que Lula falava com petroleiros e dizia que defenderia a soberania da Petrobras com qualquer pessoa, em qualquer debate.

“Ô Lula, se tá dizendo que aceita debater, aceita debater comigo, seu velho companheiro, amigo de tantos anos, vamos debater se é verdade ou não é verdade que você loteou a Petrobras! Eu levo os nomes, levo os escândalos, levo os valores que foram roubados, os processos que eu recebi porque denunciei na época! Lula, você entregou Furnas pro Eduardo Cunha! Isso tudo aconteceu na cara da freguesia!”

Ciro ainda disse que debateria até mesmo no Instituto Lula e que gostaria de falar sobre as causas do que chamou de tragédia brasileira, fazendo menção ao governo do Presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O que aconteceu com o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias, dar quase 70% de votos pro Bolsonaro?”, questionou o ex-ministro.

Ele complementou perguntando se o êxito do atual presidente seria pelo projeto ou história dele, mas logo em sequência completou que Bolsonaro não tinha projeto e a história dele seria a de “um picareta do centrão”.

No final do vídeo, o terceiro colocado nas últimas pesquisas eleitorais, responde as próprias perguntas e pontua que a culpa seria de Lula e de sua, nas palavras dele, irresponsabilidade, falta de comportamento e conchavos.

Nós entramos em contato com a assessoria do ex-presidente Lula, mas ela não quis se manifestar.