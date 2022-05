Ceciliano elogia Claudio Castro e diz que é Bolsonaro que precisa do governador do Rio

“Mas o que seria melhor para a população hoje em dia? Qual candidato? O Marcelo Freixo?”, diz Ceciliano

Fábio Zanini

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), enalteceu em entrevista à revista Carta Capital o governador Cláudio Castro (PL). Ele elogiou os investimentos da gestão fluminense e evitou manifestar apoio ao deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), com quem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já acertou uma coligação.

Ceciliano foi questionado sobre a possibilidade de o PT abandonar a candidatura de Freixo caso o PSB não abra mão de lançar o deputado Alessandro Molon (PSB) ao Senado. Os dois partidos vivem um impasse por essa vaga na chapa. “Mas o que seria melhor para a população hoje em dia? Qual candidato? O Marcelo Freixo?”, diz Ceciliano.

Em outro trecho, o presidente da Alerj foi questionado se, eleito, Freixo desempenharia papel melhor que Castro. “Então, eu acho que o que vai fazer a diferença aqui é se essa eleição vai ser definida ou não no primeiro turno nacional. Tudo indica, a minha opinião, é que ela se dará no primeiro turno”, responde Ceciliano.

Por fim, ele fez uma defesa da gestão Castro. “O Cláudio tem um perfil também de diálogo, de conversa. O Cláudio não tem um perfil do Parlamento, de defesa de pontos extremos, ele não se coloca como extremo. Ele é o candidato do Bolsonaro. E eu digo isso desde sempre: o Bolsonaro precisa mais dele no Rio do que ele do Bolsonaro, não tenha dúvida disso. O governo tem feito muitos investimentos e tem obras em todos os municípios.”

As sinalizações de Ceciliano a Castro tem chamado a atenção de aliados. Em abril, Ceciliano não compareceu ao aniversário de Freixo.