CCJ sabatina André Mendonça para vaga no STF. Assista ao vivo

Sabatina ocorre após quatro meses de espera. Eliziane Gama será a relatora

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sabatina nesta quarta-feira (1º), a partir das 9h, o ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), escolheu a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) como relatora. Eliziane, que é evangélica, afirmou que a escolha de seu nome demonstra o respeito de Davi pela diversidade religiosa e é um sinal de prestígio para a Bancada Feminina da casa. É a primeira vez que uma senadora relata uma indicação ao STF.

André Mendonça foi indicado por Bolsonaro no dia 13 de julho. Ao longo de quase quatro meses, senadores cobraram a sabatina do indicado, sempre deixada em segundo plano por Alcolumbre. Durante a reunião da última quarta-feira (24), o presidente do Senado classificou como “um embaraço” os apelos feitos por parlamentares para a realização da sabatina.

Alguns críticos atribuíram a demora para a realização da sabatina a divergências religiosas: Davi Alcolumbre é judeu, e André Mendonça é evangélico. A especulação ofendeu Alcolumbre. “Confesso que pessoalmente me senti ofendido. Chegaram a envolver a minha religião. Chegaram ao cúmulo de levantar a questão religiosa sobre a sabatina de uma autoridade na CCJ, que nunca teve o critério religioso. O Estado brasileiro é laico. Está na Constituição”, declarou.

Acompanhe a sabatina ao vivo: