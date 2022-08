Castro (26%) e Freixo (23%) lideram disputa no Rio, segundo Datafolha

O empate técnico entre os dois se mantém ao longo da pré-campanha

Italo Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) lideram as intenções de voto para o Governo do Rio de Janeiro, de acordo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Datafolha, a primeira desde o início da campanha eleitoral.

Castro tem 26% e Freixo, 23% da preferência do eleitorado. Os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Os levantamentos anteriores foram feitos com pré-candidatos distintos, motivo pelo qual não é possível a comparação direta.

O cenário de empate entre os dois também se reproduz na simulação de segundo turno feito pela primeira vez pelo Datafolha. Freixo aparece com 39% e Castro, com 38%. Declararam votar nulo 18%, e 5% não opinaram.

Os dois líderes estão distantes na simulação de primeiro turno do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), que registrou 5% das intenções de voto. O pedetista não apresentou mudança de patamar em relação às pesquisas anteriores após a aliança firmada com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que retirou Felipe Santa Cruz (PSD) da disputa para ser vice na chapa.

Também com 5% aparece Eduardo Serra (PCB), seguido de Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU), ambos com 4%, Juliete (UP), com 2%, Paulo Ganime (Novo), com 1%, Milton Temer (PSOL), com 1%. Luiz Eugênio (PCO) não atingiu um ponto percentual.

Witzel registrou a candidatura, mas está inelegível em razão de punição imposta no processo de impeachment que o afastou definitivamente do cargo em abril de 2021. Ele ainda tenta reverter o impedimento na Justiça.

Temer não é candidato.

Declararam voto branco ou nulo 19% dos entrevistados e 10% afirmaram estar indecisos.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi realizado de terça (16) a quinta-feira (18) e entrevistou 1.204 eleitores no estado. Ele está registrado no TSE sob o número RJ-05939/2022.

Na pesquisa espontânea, em que não é apresentado nenhum cenário ao eleitor, Castro foi citado por 12% dos entrevistados e Freixo, por 11%. Neves e Ganime foram mencionados por 1%. Disseram “atual governador” 3%.

Metade dos entrevistados (50%) declarou que não votariam de jeito nenhum em Witzel. Freixo tem rejeição de 26%, nível tecnicamente empatado com Castro (21%). Na sequência aparecem Juliete (19%), Temer (16%), Garcia (16%), Serra (15%), Rodrigo Neves e Paulo Ganime, ambos com 13%.

Witzel é o candidato mais conhecido dos eleitores (80%), seguido de Freixo (73%), Castro (62%) e Garcia (50%). A maioria dos eleitores declararam não conhecer Neves (taxa de 32% de conhecimento), Serra (27%), Temer (24%), Ganime (9%), Juliete (9%) e Honorato (5%).

A pesquisa mostrou a tendência de alta na avaliação da gestão Cláudio Castro, tida como ótima ou boa por 25% dos eleitores -em abril, a taxa era de 18% e em julho, 23%. Consideraram ruim ou péssimo 23%, em patamar semelhante aos levantamentos anteriores. Apontaram como regular 41%, e não souberam dizer 10%.

O senador Romário (PL) aparece com liderança folgada nas intenções de voto na disputa pela vaga para o Senado pelo Rio de Janeiro. Ele foi citado por 31% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha.

Num pelotão abaixo está Alessandro Molon (PSB), com 12%, tecnicamente empatado com Cabo Daciolo (PDT), com 11%, e o deputado federal Daniel Silveira (PTB), com 7%.

A deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil) aparece com 4% da preferência do eleitorado, seguida do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), com 3%, Bárbara Sinedino (PSTU), com 2%, e Raul (UP) e Itagiba (Avante), ambos com 1%. Hiran Roedel (PCB) não atingiu um ponto percentual.

Declararam voto nulo 19% e não saber, 10%.

Os candidatos Dr. Paulo Marcelo (PMB), Hermano Lemme (PCO) e professor Helvio Costa (DC) registraram a candidatura no TSE após o registro da pesquisa e não foram incluídos no questionário.