Cartões do Auxílio Brasil devem ser confeccionados em até 15 dias

Essa é uma das medidas previstas para ajudar a impulsionar o presidente nas pesquisas de intenção de voto

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Os cartões com a logomarca do Auxílio Brasil devem ficar prontos em no máximo 15 dias, diz o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Coordenador da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele critica a demora na substituição do instrumento de saque que, até hoje, traz o nome do Bolsa Família, programa criado ainda na gestão petista.

Essa é uma das medidas previstas para ajudar a impulsionar o presidente nas pesquisas de intenção de voto.

O último Datafolha revelou que a parcela de eleitores que pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro é maior entre quem recebe o programa, sucessor do Bolsa Família.

Cerca de um quarto do eleitorado de Lula recebe o benefício, ante 16% entre os que declaram voto no presidente.

Na avaliação de Flávio, no entanto, os índices de apoio ao presidente entre quem recebe o benefício estão subindo nos últimos três meses, e há expectativa de melhorarem, do ponto de vista da campanha bolsonarista, ainda mais até as eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em 10 a 15 dias vai começar a resolver. Quando troca o programa, troca o cartão, como é com plano de saúde”, diz.

O plano é frisar as diferenças entre um programa e outro. Além do valor, de R$ 400, outra mudança é a manutenção do beneficiário mesmo que ele arrume um emprego, durante um período de estabilização.

“Na campanha, o presidente vai ter a oportunidade de explicar para as pessoas quem aumentou o benefício de R$ 75 para R$ 400”, afirmou o senador .

Técnicos envolvidos na solução da questão afirmam que as conversas seguem com a Caixa Econômica Federal para operacionalizar e bancar os novos cartões.