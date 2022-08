Campanha de Bolsonaro pede troca de foto de urna por presidente sorrindo

Na imagem sugerida, Bolsonaro tem o rosto virado para frente e o corpo levemente inclinado. O presidente também sorri

Mateus Vargas e Marianna Holanda

Brasília, DF

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para substituir nas urnas a foto do candidato com uma expressão séria por outra em que ele aparece sorrindo.

Na imagem sugerida, Bolsonaro tem o rosto virado para frente e o corpo levemente inclinado. O presidente também sorri.

A fotografia que a campanha deseja utilizar ainda apresenta melhor resolução do que a inicialmente enviada ao TSE para aparecer na urna. Na primeira imagem, Bolsonaro está de frente e não sorri.

Segundo integrante da campanha, a foto de Bolsonaro com expressão séria foi enviada por engano ao tribunal.

O pedido para mudança da imagem foi inserido nesta quarta-feira (17) no processo de registro da candidatura de Bolsonaro. Os advogados já haviam apresentado o mesmo requerimento por email e fisicamente ao TSE no último dia 15.

Bolsonaro é vice-líder em intenções de voto de acordo com pesquisa Datafolha divulgada no último dia 28. O líder é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enviou uma foto sorrindo ao TSE para ser apresentada na urna durante a votação.

Bolsonaro registrou candidatura no último dia 9 ao lado do general Braga Netto, que será o vice da chapa. O atual chefe do Executivo afirmou à Justiça ter um patrimônio de R$ 2.317.554,73. Em 2018, havia declarado R$ 2,29 milhões (R$ 2,9 milhões se corrigidos pela inflação).

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é relator do registro da candidatura do mandatário à reeleição. Bolsonaro foi sete vezes deputado e se elegeu para o cargo máximo do país em 2018.