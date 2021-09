Caminhoneiros dizem que paralisação continua até que eles tenham “sinal”

Bolsonaro não pediu durante a reunião para a desmobilização. Ele ainda disse que a alta do preço dos combustíveis não é uma pauta deles

Após dois dias de paralisação, representantes dos caminhoneiros se encontraram nesta tarde com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputados federais. Segundo a classe, o movimento irá continuar até que eles recebam algum “sinal”, seja uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), ou um habeas corpus para o caminhoneiro e youtuber conhecido como Zé Trovão.

“O presidente não nos pediu nada. Nós estamos aqui numa visita de cortesia, visto que viemos ao Senado e infelizmente não pudemos ser recebidos. Como nós estamos mobilizados aqui, aproveitamos a oportunidade para estar com o presidente, que diga-se de passagem foi muito cordial e estamos avançando num sentido de construir uma agenda positiva”, disse Chicão Caminhoneiro.

De acordo com os manifestantes, o encontro com Pacheco seria para tratar “questão do STF”. “A gente está aqui manifestando, representando um segmento da sociedade brasileira. A gente estabeleceu uma pauta de entrega de um documento ao senador Rodrigo Pacheco e até o momento não tivemos êxito nisso. Permanecemos no aguardo de ser recebido pelo mesmo. E talvez existam algumas questões sobre quanto tempo vai durar: estamos aguardando sermos recebidos pelo Senador Rodrigo Pacheco. Até que isso seja realizado estamos mobilizados em todo o Brasil”, disse continuou Chicão.

As manifestações do grupo começaram na última terça-feira (07), no Dia da Independência, e se desenvolveram em bloqueios de rodovias na noite passada. Ainda na noite de ontem, o Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, gravaram um vídeo pedindo a liberação das estradas.

Zé Trovão

Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, começou a ganhar notoriedade nas manifestações de terça. Antes disso, ele gravava vídeos convocando bolsonaristas a irem aos atos e depois a pararem as estradas.

Na última sexta-feira (03), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão de Zé Trovão, que teria fugido, segundo a CNN, uma semana antes de ser alvo da Polícia Federal.

