Camilo Santana confirma que Izolda Cela será a secretária-executiva do MEC

Camilo Santana (PT), confirmou nesta terça-feira que Izolda Cela será a secretária-executiva

O ex-governador do Ceará e ministro da Educação indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Educação, Camilo Santana (PT), confirmou nesta terça-feira que Izolda Cela será a secretária-executiva da Pasta. “Falta apenas nomear”, brincou com jornalistas ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) depois de uma reunião com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Santana também confirmou que Fernanda Pacobahyba ficará com a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Fernanda foi secretária da Fazenda do Ceará e citada por Santana como “uma pessoa da minha confiança”. “Precisamos reorganizar, em breve vamos anunciar”, comentou.

O futuro ministro comemorou o fato de a pasta ter conseguido um acréscimo de R$ 12 bilhões no orçamento de 2023. “Conseguimos recuperar um pouco orçamento do ministério. Já vai dar certo fôlego”, avaliou. Ele também disse que o reajuste da merenda escolar, tema polêmico durante a eleição, também estará em pauta, além da realização de um levantamento sobre obras paralisadas. A ideia, de acordo com Santana, é retomá-las “o mais rápido possível”. Outro assunto polêmico dos últimos meses foi a crítica de reitores sobre bloqueio de recursos para as universidades, capitaneadas pelo Ministério da Economia. O ex-governador disse que conversará com esses representantes das universidades.

Santana disse que quis conversar com Haddad por causa de sua experiência à frente da pasta no passado. “Tenho conversado muito com Haddad. Ele tem experiência”, disse, relatando que a questão sobre os recursos do orçamento no Ministério foi um item da pauta desta terça.

Estadão Conteúdo