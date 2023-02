Câmara pede que Moraes libere Torres para depoimento

Alexandre de Moraes havia determinado em janeiro, que o depoimento de torres fosse colhido pela Polícia Federal

Nesta terça-feira (28), a Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), libere o ex-ministro da Justiça Anderson Torres para dar depoimento em uma oitiva, que ocorrerá em 9 de março.

O deputado distrital Chico Vigilante (PT), que preside a CPI dos atos golpistas de 8 de Janeiro, apresentou o pedido. Moraes havia determinado em janeiro, que o depoimento de torres fosse colhido pela Polícia Federal.

Relembre o caso

No dia em que as sedes dos Três Poderes foram atacadas em Brasília, Torres ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do DF sob o governo de Ibaneis Rocha (MDB).

Ainda quando Torres estava viajando em Orlando, nos Estados Unidos, ele foi demitido por Ibaneis. Logo, Moraes expediu uma ordem de prisão preventiva contra Torres a pedido da PF.

Torres foi preso quando chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília, em 14 de janeiro.