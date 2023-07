Câmara no Acre aprova auxílio-alimentação de R$ 1.550 para seus 11 vereadores

Ela foi sancionada e publicada no Diário Oficial do município pelo prefeito Raimundo Maranguape de Brito nesta terça-feira, 18

Os vereadores de Taraucá, no interior do Acre, receberão auxílio-alimentação de R$ 1.550 por mês. A decisão foi tomada pela Câmara Municipal via lei aprovada pelos vereadores, os próprios beneficiários do auxílio, em 13 de julho. Ela foi sancionada e publicada no Diário Oficial do município pelo prefeito Raimundo Maranguape de Brito nesta terça-feira, 18.

A publicação destaca que ‘vereadores da Câmara Municipal de Tarauacá que estiverem no efetivo exercício de suas funções terão direito a auxílio-alimentação mensal, de caráter indenizatório, no valor de R$ 1.550,00’.

Tarauacá, com cerca de 43 mil habitantes, fica a 380 quilômetros da capital Rio Branco. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,539 é um dos mais baixos do País, empatado na 5332ª posição.

Composta por onze vereadores, a Câmara de Tarauacá vai arcar com uma despesa anual de R$ 205 mil para dar conta do novo penduricalho de R$ 1.550 a mais todo mês, a título de auxílio-alimentação. Atualmente, o salário do vereador na cidade é de R$ 7.600.

Os vereadores de Tarauacá seguem o caminho dos colegas da Câmara de Rio Branco, que instituiu, em maio deste ano, o pagamento de R$ 1,5 mil de auxílio-alimentação e R$ 2,5 mil de auxílio-saúde para seus vereadores.

COM A PALAVRA, A CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

A reportagem do Estadão entrou em contato com a Câmara Municipal de Tarauacá, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço está aberto para sua manifestação.

Estadão conteúdo