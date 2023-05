Câmara aprova texto-base do arcabouço por 372 votos contra 108

A votação foi mais expressiva do que o mostrado no Placar do Arcabouço, divulgado pelo Estadão/Broadcast

A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite desta terça-feira, 23, por 372 votos contra 108, o substitutivo do novo arcabouço fiscal apresentado pelo relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP-BA). O quórum da votação foi de 481 presentes.

A votação foi mais expressiva do que o mostrado no Placar do Arcabouço, divulgado pelo Estadão/Broadcast. Dos 457 parlamentares abordados pela reportagem até o início da noite, 111 se disseram totalmente favoráveis à regra, 39 afirmaram ser favoráveis ao texto, mas com ressalvas, e 51 declararam ser contra o novo arcabouço fiscal. A maioria dos deputados consultados (256) não quis responder.

Na votação, apenas a federação PSOL-Rede – que integra a base do governo -, o PL e o Novo orientaram seus integrantes a votarem “não”, ou seja, contra o substitutivo do relator. Um projeto de lei complementar precisa de, no mínimo, 257 votos para ser aprovado.

O plenário também rejeitou todas as emendas apresentadas ao substitutivo, como também havia sido descartado no parecer de Cajado.

Estadão Conteúdo