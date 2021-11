Brasil ultrapassa marca de 300 milhões de doses de vacina contra covid aplicadas

Os índices devem aumentar neste sábado (20), quando o Ministério dá início à campanha de megavacinação contra a doença

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (19) que atingiu a marca de 300 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas na população.

Os índices devem aumentar neste sábado (20), quando o Ministério dá início à campanha de megavacinação contra a doença. A pasta vai promover capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília.

O objetivo é incentivar a população a voltar aos postos para tomar a segunda dose. O Ministério estima de mais de 21 milhões de brasileiros precisam receber a D2. Quem foi vacinado com a Janssen, que previa dose única, também vai ter de tomar outra dose, anunciou o ministro Marcelo Queiroga na última terça (16).

Além de buscar quem precisa tomar a segunda dose, a iniciativa também visa atingir aqueles que já podem tomar a dose de reforço. Na última terça (16), o Ministério anunciou que toda a população maior de 18 anos está apta a receber esta terceira dose cinco meses após a aplicação da D2.

No DF, Dia D

O Distrito Federal segue os passos do Ministério para promover, no sábado (20), um Dia D de vacinação. O objetivo é o mesmo: aplicar primeiras e segundas doses em quem ainda falta tomar. A Secretaria de Saúde vai instalar postos em locais de grande movimentação, como feiras, administrações e a Rodoviária do Plano Piloto. Veja as listas: