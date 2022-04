Brasil supera 86 milhões de imunizados com a 3ª dose contra covid

Outros 163.931.518 (76,31%) já tomaram ao menos duas doses. Para a quarta aplicação, o total é de 1.486.964

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil com a terceira dose chegou nesta quinta-feira, 28, a 86.053.789. Em relação às pessoas que tomaram ao menos uma porção do imunizante, o número está em 177.173.608, o equivalente a 82,47% dos brasileiros.

Outros 163.931.518 (76,31%) já tomaram ao menos duas doses. Para a quarta aplicação, o total é de 1.486.964.

Nas últimas 24 horas, 134.610 receberam a segunda dose do imunizante; 3ª ou 4ª foram 432.730, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 616.648 porções nesta quinta. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil já aplicou 11.764.354 doses, o equivalente a 57,39% deste público.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 93,06% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Os Estados do Amapá e Roraima apresentam os percentuais mais baixos de indivíduos vacinados com uma dose: 62,27%. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).

Estadão Conteúdo