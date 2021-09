Bolsonaro vai ao médico na manhã desta quarta (1º)

Presidente e seu estafe não deram detalhes sobre o estado de saúde

O presidente Jair Bolsonaro foi ao posto médico do Palácio do Planalto por volta das 7h desta quarta-feira (1º). Bolsonaro passou cerca de 40 minutos na unidade. Depois, chegou a acenar para jornalistas e seguiu para a base aérea presidencial.

O motivo para a ida ao médico não foi revelado por Bolsonaro e nem pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O presidente embarcou às 8h40 para o Rio de Janeiro, onde participará de solenidade de entrega de medalhas para militares atletas que participaram das Olimpíadas Tóquio 2020. É o único compromisso oficial de hoje.

Cerca de uma hora antes da chegada ao posto médico, o presidente postou vídeo antigo nas redes sociais. A filmagem é de um discurso realizado em Pau dos Ferros-RN em junho deste ano. Nela, Bolsonaro ataca a CPI da Pandemia e a imprensa, sobretudo a Rede Globo. “A Globo está com crise de abstinência. É igual aquele viciado em cocaína que foi tirado o ‘pó’ da vida dele. Não tem mais grana fácil para a TV Globo”, disparou.

Idas ao hospital

Em julho deste ano, Bolsonaro ficou internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) por uma noite, após apresentar crises de soluço em público por cerca de dez dias. Dois dias depois, voltou para a unidade. Em seguida, foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP.

À época, Bolsonaro havia sofrido uma obstrução intestinal causada pelas várias cirurgias que ele precisou ser submetido em 2018 após levar uma facada em Juiz de Fora-MG durante campanha presidencial. “Para funcionar a contento, o tubo digestivo se mexe constantemente. E essa mobilidade pode ser prejudicada pela formação do processo cicatricial após os procedimentos cirúrgicos”, explicou médico Lúcio Lucas, chefe do centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês em Brasília-DF, à BBC.

Lucas disse ainda que os soluços eram um dos sintomas da obstrução, “especialmente quando ela acontece em algumas regiões do intestino delgado.”