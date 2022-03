Bolsonaro usa evento em SP para enaltecer Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo

Bolsonaro participou de evento ao lado de Tarcísio, relativo à assinatura do contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra e Rio-Santos

Artur Rodrigues

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou evento de concessão de rodovia em São Paulo para enaltecer seu pré-candidato ao governo paulista, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. “Hoje aqui no Vale do Paraíba, mais uma entrega do Ministério da Infraestrutura, deste meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, um homem mais do que competente, um homem que tem um compromisso com o bem estar de todos vocês”, disse.

A afirmação do presidente Bolsonaro foi dita durante evento em São José dos Campos, interior paulista, na manhã desta sexta-feira (4). O evento teve tom de campanha eleitoral, com direito a motociata e uma bandeira erguida com a imagem do presidente.

Bolsonaro participou de evento ao lado de Tarcísio, relativo à assinatura do contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra e Rio-Santos.

O evento foi antecedido por uma motociata formada por apoiadores do presidente, que chegou de moto ao local. Os motociclistas são uma das bases de apoio do presidente e, em aceno a esse grupo, eles não pagarão mais pedágio na Dutra.

Bolsonaro e Tarcísio, à beira da Dutra, pararam para cumprimentar os motociclistas e motoristas. Com o acúmulo de motos e veículos, a estrada registrou congestionamento na hora do evento. Tarcisio é pre-candidato ao Governo de São Paulo e aposta na inauguração de obras como plataforma de campanha. A concessão da Dutra é vista como uma das principais bandeiras de Tarcísio.

Segundo a pasta, ela proporcionará R$ 14,8 bilhões em investimentos e faz parte de um pacote de 81 ativos concedidos na atual gestão.

No caso da Dutra, o leilão de operação foi vencido pela CCR, que continuará responsável pela rodovia pelos próximos 30 anos. “Nada mais marcante do que celebrar o contrato da Dutra, iniciando o dia com o passeio de moto na Dutra”, disse Tarcísio.

Sobre a rodovia, ele citou que a rodovia seria a mais moderna do Brasil. “A gente tem no governo Bolsonaro se acostumado a grandes entregas, entregas que emocionam”, disse Tarcísio.

O ministro citou a opção pela nova concessão, em vez de prorrogar a antiga, como responsável pela diminuição do gasto dos usuários. “Se tivéssemos prorrogado o contrato e simplesmente atualizado a tarifa pelo IPCA, o deslocamento Rio-São Paulo seria R$ 70. Ele vai ser ser feito por R$ 50”.

Nas redes sociais, o presidente tem exaltado o trabalho da pasta de Tarcísio. Na manhã desta sexta, afirmou que houve ao menos dez entregas em 2022. A aposta de Bolsonaro é conseguir quebrar a hegemonia tucana no estado, hoje comandando pelo rival João Doria, e ter um palanque forte para sua reeleição.

Tratado inicialmente apenas como um nome para dar palanque, Tarcísio passou a ter sua candidatura ao Governo de São Paulo comemorada por integrantes do governo e acendeu alerta em campanhas de adversários.

Também compareceram ao evento o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL) e outros apoiadores do presidente, como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, entre outros. Os apoiadores de Bolsonaro também vaiaram o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD).