Bolsonaro transforma cerimônia em palanque para Tarcísio

O presidente Jair Bolsonaro transformou a cerimônia de concessão de rodovias em São José dos Campos (SP), nesta sexta-feira, 4, em palanque eleitoral para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo.

Tarcísio foi recebido na solenidade com fortes aplausos e, durante o discurso, destacou obras da pasta que comanda, como rodovias e ferrovias. “A gente tem se acostumado, no governo Bolsonaro, a grandes entregas”, disse o ministro. “Eu estou indo embora, o time não. E o time é muito bom, é um time de ponta”, completou, numa referência à campanha ao Palácio dos Bandeirantes.

Pouco antes dele, quem discursou – mas sob vaias dos bolsonaristas presentes – foi o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth, pré-candidato ao governo estadual pelo PSD de Gilberto Kassab.

Bolsonaro chegou à cerimônia em uma motociata e não poupou elogios ao trabalho de Tarcísio. “Mais uma entrega do Ministério da Infraestrutura, do meu amigo capitão Tarcísio de Freitas. Um homem mais do que competente, um homem que tem compromisso com o bem estar de vocês”, afirmou o presidente.

Ele também fez afagos ao ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que teve uma gestão criticada por especialistas e vai se lançar candidato a deputado federal. Em seu discurso, Bolsonaro disse que o Brasil terá “um ano difícil” pela frente.

Tarcísio, por sua vez, anunciou que os motociclistas, importante base de apoio do bolsonarismo, serão isentos de pedágio nas rodovias da nova concessão.

“A iniciativa privada ouviu nosso chamado e acreditou no nosso projeto. Tivemos como resultado uma empresa de altíssimo nível na licitação. A empresa não vai decepcionar vocês e vai fazer o investimento”, declarou o ministro.

O CEO da CCR, Marco Antonio Souza Cauduro, garantiu que a empresa vai investir R$ 15 bilhões em inovações nas estradas. “A necessidade de transformação da infraestrutura no Brasil é gigante. Nossa companhia se apresenta com protagonismo para colaborar com essa agenda de transformação”, destacou.

Os deputados Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP), filho “03” do presidente, e Carla Zambelli (União Brasil-SP) também compareceram à cerimônia, além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O general foi para a reserva para se candidatar a deputado pelo Rio.

Estadão conteúdo