Bolsonaro segue internado, sem previsão de alta

São Paulo, 09 – Com agendas canceladas e sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita de um de seus principais aliados políticos esta semana e continuou ativo nas redes sociais. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve no hospital na noite de segunda-feira. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) deve visitá-lo hoje.

Segundo o boletim médico mais recente sobre o estado de saúde de Bolsonaro, divulgado ao meio-dia de ontem, ele estava “evoluindo clinicamente bem” e seguia “em tratamento com antibióticos e fisioterapia”. O comunicado do hospital apontava ainda que “não há previsão de alta hospitalar neste momento”. O tratamento da erisipela na perna esquerda do ex-presidente envolve a aplicação de antibióticos na veia.

