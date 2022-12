Bolsonaro se emociona e manda recado a apoiadores: “O Brasil não vai se acabar dia 1º”

“Se você tá chateado, tá constrangido, se coloque no meu lugar”, pediu o presidente, em live a dois dias do fim do mandato

O presidente Jair Bolsonaro decidiu, enfim, falar com apoiadores após a derrota nas eleições 2022. Em uma das tradicionais lives nas redes sociais, Bolsonaro se emocionou, lamentou estar sofrendo ataques de parte dos próprios bolsonaristas e tentou tranquilizar a parcela da nação que vem protestando pelo país. Bolsonaro dividiu a live em duas partes: elencou feitos da sua gestão na primeira e deixou a segunda para transmitir mensagens aos apoiadores. Com um discurso brando, o presidente evitou duvidar do resultado das urnas, mas não deslegitimou as manifestações que protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. “O que houve no Brasil foi uma manifestação do povo. Não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando. Apenas protesto pacífico, ordeiro, dentro da lei”, declarou Bolsonaro. Ainda sobre os protestos nos QGs espalhados pelo país, disse: “Acredito que fiz a coisa certa de não falar sobre o assunto pra não causar tumulto”. Depois, completou: “Não é porque um elemento que passou por lá fez besteira que todo mundo tem que ser acusado disso.” O chefe do Executivo não explicou quem seria o elemento que ‘fez besteira’. Bolsonaro não mencionou a tentativa de ato terrorista do último dia 24, quando o paraense George Washington Sousa, 54 anos, plantou bombas em um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília na tentativa de, nas palavras dele, causar desordem e implantar Estado de Sítio no país. No final, Bolsonaro não escondeu a emoção. Reconheceu que há apoiadores desapontados e lamentou, mas se defendeu. “Se você tá chateado, tá constrangido, se coloque no meu lugar.”