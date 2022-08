Bolsonaro repete que não ‘entende nada’ de economia e fala ‘tudo’ com Guedes

Na entrevista, Bolsonaro disse que procurou reduzir os preços dos combustíveis desde que assumiu o Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiu nesta sexta-feira, 19, que não “entende nada” de economia e, por isso, fala “tudo” sobre o assunto com Paulo Guedes, que comanda a equipe econômica O ministro, que era chamado de “Posto Ipiranga” na campanha eleitoral de 2018, contudo, foi perdendo poder ao longo do governo.

“Eu não entendo nada de economia e falo tudo que tem que falar com o Paulo Guedes, para ninguém ouvir. PG, e daí? Em algumas poucas vezes eu tenho razão, na maioria das vezes ele conserta o negócio e toma providências”, declarou Bolsonaro, em entrevista à 98 FM, web rádio de Belo Horizonte (MG).

Guedes começou o governo como “superministro”. A pasta da Economia reuniu, em 2019, diversos ministérios, como a Fazenda, o Planejamento e a Indústria e Comércio. Para abrigar o aliado Onyx Lorenzoni, contudo, o presidente recriou no ano passado o Ministério do Trabalho e Previdência, que estava sob o comando da Economia.

Em dezembro, o governo também determinou que a Casa Civil teria a palavra final sobre a gestão do Orçamento, prerrogativa que por décadas havia sido da equipe econômica, o que representou uma vitória do Centrão, que passou a sustentar o governo Bolsonaro no Congresso.

Na entrevista, Bolsonaro disse que procurou reduzir os preços dos combustíveis desde que assumiu o Palácio do Planalto. Na prática, contudo, o governo patrocinou um projeto de lei que fixou um teto de 17% para o ICMS que incide, por exemplo, sobre diesel e gasolina às vésperas da eleição.

Aconselhado por integrantes da campanha à reeleição a falar de economia para conquistar votos, o presidente também afirmou que em agosto deve haver nova deflação no País, como ocorreu em julho.

Estadão Conteúdo